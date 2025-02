La Banca Popolare di Sondrio “marca” il territorio e alza gli scudi di Bank of America e Morgan Stanley

SONDRIO – “Assisteranno il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Sondrio nello svolgimento delle attività di propria competenza in relazione all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle azioni di BP Sondrio annunciata da BPER Banca in data 6 febbraio 2025”.

Si tratta di Bank of America Securities e Morgan Stanley & Co. International plc quali advisor finanziari e lo Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Clifford Chance quali consulenti legali, nominati martedì dal cda della banca di piazza Garibaldi con l’astensione di Roberto Giay (uomo di riferimento Unipol).

E mercoledì Bper ha formalmente depositato in Consob il documento di offerta. Il 12 marzo, in ogni caso, Bps presenterà al mercato il nuovo Piano Industriale 2025-2027. Nel frattempo il cda “continuerà a operare con l’obiettivo di creare valore per tutti gli azionisti e stakeholder”, oltre a “non trascurare l’analisi di opzioni strategiche che possano accelerare il percorso di creazione di valore della Banca, riservandosi di effettuare ogni valutazione sull’Offerta con le tempistiche, gli strumenti e secondo le modalità previste dalla legge”.

Intanto, nel quadro di un’unanime levata di scudi da parte delle associazioni di categoria e della politica locale in difesa dell’autonomia della “banca di casa”, quest’ultima guarda all’estero con un progetto che merita una levata di calici. Il Servizio Internazionale della Bps ha infatti sviluppato un progetto di accompagnamento personalizzato per la clientela interessata ad approcciare il settore vinicolo americano.

Si comincia il 10 marzo con un webinar in cui si parlerà del mercato del vino negli Usa e sarà presentato il Programma Wine, progetto finanziato dall’Unione Europea che supporta il settore vinicolo e il turismo. Nell’occasione sarà presentata la terza edizione di VinitalyUsa, il più importante evento enologico B2B italiano negli Stati Uniti che si terrà a Chicago il 5 e 6 ottobre, cui la clientela potrà partecipare a condizioni agevolate.

Il seminario come sempre sarà trasmesso tramite la piattaforma Webex, ma per la prima volta le aziende interessate potranno seguirlo in presenza nella sede del Servizio Internazionale a Sondrio, sfruttando l’opportunità di incontrare gli esperti della Camera di Commercio Italiana a Chicago per una consulenza one to one. Sempre nell’ambito del progetto US Wine Market, la Banca Popolare di Sondrio offre alle sue aziende clienti espositrici al Vinitaly Verona, che si terrà dal 6 al 9 aprile, la possibilità di incontrare 23 buyer americani, interessati a conoscere nuove produzioni italiane da importare oltreoceano.