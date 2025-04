Zona ex Fossati. Tutti i progetti di Merizzi

SONDRIO Anche questo significa avere a cuore la propria città: individuare storie da "riscrivere". Una di queste è senz’altro quella del Cotonificio Fossati di Sondrio, il cui scheletro fa pessima mostra di sé in uno spazio magnifico, incastonato tra vigneti e montagne a poche decine di metri in linea d’aria da Castel Masegra. Perché non trasformarlo da inquietante spazio abbandonato a cuore pulsante della città? La proposta, che è una sorta di "concorso di idee" arriva dal noto alpinista-scrittore-guida alpina-patrono della Val di Mello Jacopo Merizzi. "Guardiamoci in faccia - l’area Carini è stata un’occasione persa. Cemento, condomìni orribili, vuoti e tristi aree commerciali che arrancano tra cemento e giardinetti pubblici che sfigurerebbero anche nelle aree più degradate del mondo. Ora però abbiamo un’altra possibilità". Una possibilità per la quale servono "visione, passione, coraggio e un pizzico di follia creativa", suggerisce Merizzi, che invita anche a sognare in grande e dalla propria pagina Facebook a postare le proprie idee per l’Area Fossati. Idee che Merizzi ha già. Un polo universitario per attrarre giovani e cervelli, con campus integrato e residenze studentesche, per una città viva, giovane e piena di stimoli - elenca - Una piscina all’aperto, sfruttando l’eccezionale esposizione solare e la protezione naturale dal vento. Un’oasi urbana, finalmente!". E ancora: "Uno spazio di aggregazione intergenerazionale, con laboratori, coworking, orti urbani, teatro all’aperto e spazi per eventi. Giovani, famiglie, anziani... tutti protagonisti. Un parco urbano vivo, non solo verde da guardare ma da vivere: sport, arte, relax, musica. Uno spazio per la creatività: studi per artisti, artigiani, maker: cultura che nasce, cresce e rimane". Merizzi mostra di possedere le idee altrettanto chiare su che cosa non fare: "Altri condomini, perché Sondrio ha oltre 1.500 appartamenti sfitti: basta costruire per costruire – si augura – e stop anche a nuove aree commerciali, siamo già circondati da capannoni e vetrine vuote". L’invito di Merizzi a suggerire idee non è rimasto inascoltato e per ora il polo universitario pare quello più gettonato. S.B.