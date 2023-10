Volo fatale. Muore donna di 71 anni

MEZZOLDO

È scivolata in una scarpata dopo aver fatto un volo di una trentina di metri. Così ha perso la vita Paola Maria Rinaldi, 71enne di Ubiale Clanezzo, paese all’inizio della Valle Brembana. La disgrazia a Mezzoldo, tra il rifugio Madonna delle Nevi e il rifugio Balicco, in Alta Valle Brembana. Una bella giornata di sole e caldo di questo ottobre finita tragicamente. Secondo una prima ricostruzione l’anziana ieri mattina si era incamminata per i boschi in cerca di funghi.

Con lei c’era il marito, ma poi si sono separati. L’accordo era di ritrovarsi al tornante 7 della strada per il Passo San Marco, poco a valle dell’inizio del sentiero che porta al rifugio Balicco. Da li la coppia sarebbe dovuta rientrare a casa, ma all’appuntamento la 71enne non è mai arrivata. Dopo averla attesa a lungo, il marito ha cercato di contattarla al telefono, che però risultava irraggiungibile. Nella zona, infatti, il segnale è assente. Preoccupato per la mancanza di notizie della moglie ha deciso di dare l’allarme. In breve sono partite le ricerche. Gli uomini del Soccorso alpino della Valle Brembana anche sulla base delle indicazioni del marito, hanno raggiunto il luogo dove poteva trovarsi la donna e infatti nel primo pomeriggio è stato individuato il corpo in fondo a una scarpata. La 71enne deve essere precipitata per circa 30 metri. È stata recuperata dall’elisoccorso del 118, quando non c’era più nulla da fare. A quanto risulta, prima di perdere conoscenza, lei stessa avrebbe tentato di chiamare il 112, ma, appunto, in quella zona non c’era campo.

Il corpo è stato composto alla camera mortuaria del cimitero di Mezzoldo, in attesa delle disposizioni della procura. F.D.