"Vogliamo continuare a governare insieme per fare crescere la città"

La Lega a Sondrio sostiene Marco Scaramellini. Dopo aver amministrato fianco a fianco con il sindaco uscente, il partito del Carroccio ha sposato con grande convinzione anche il tentativo di “Scaramellini bis“ presentando una lista eterogenea composta da 18 uomini e 14 donne in cui spicca il neo diciottenne Pietro Nalin, il più giovane candidato in queste elezioni comunali di Sondrio. Il motto della lista della Lega a supporto del sindaco uscente è: continuiamo insieme. "Noi appoggiamo in maniera convinta Marco Scaramellini, tanto che abbiamo inserito il suo nome nel simbolo. Il legame tra la nostra lista e quella civica di Scaramellini è stato in questi anni un connubio riuscito che ha dato buonissimi frutti. Vogliamo continuare questa esperienza per proseguire il lavoro iniziato 4 anni fa e completare i lavori iniziati nel corso del mandato e per “mettere a terra“ altri progetti. La nostra lista è assai varia, voglio segnalare la presenza del più giovane candidato (Nalin ndr) oltre a rappresentanti di varie categorie. Inoltre vorrei sottolineare come nel percorso non abbiamo perso nessuno: all’interno della lista, infatti, ci sono tutti gli assessori e i consiglieri eletti quattro anni fa".

Ecco i candidati della Lega: Arnaldo Galli, Maurizio Piasini, Lorena Rossatti, Barbara Paola Dell’Erba, Maria Silvana Catteneo, Giuseppe Della Cagnoletta, Monica Massimilla, Daniela Parolo, Tiziano Varisto, Andre Zoia, Christian Cabello, Marco Colombera, Marco Curato, Valentino Dacrema, Stefania De Bernardi, Maria Cristina Dura, Luciano Fabris detto Lupo, Silvia Fendoni, Nazzaro Fortini, Andrea Franceschini, Monica Galli, Giorgio Guicciardi, Franco Iulia, Antonella Marchionni, Giovanni Mostachetti, Pietro Nalin, Eliana Negri, Daria Romeri, Federica Scardino, Mauro Tibi, Alessandra Viola. Fulvio D’Eri