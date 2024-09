Guanzate, grave 48enne schiacciato da una fustellatrice in un’azienda

Guanzate (Como), 2 settembre 2024 – Drammatico incidente sul lavoro a Guanzate, in provincia di Como, dove poco dopo le 9 di lunedì 2 settembre i soccorritori sono dovuti intervenire in un’azienda di via 24 maggio. Qui, un uomo di 48 anni è stato schiacciato da una fustellatrice industriale, attrezzo che permette di imprimere stampe sulla carta o su altri materiali, riportando ferite gravi a torace e addome. Sul luogo dell’incidente sono accorsi elisoccorso e ambulanze, oltre ai vigili del fuoco, ai carabinieri e ak personale dell’azienda sanitaria. L’uomo è stato trasportato in codice rosso, quello per i casi più gravi, al Sant’Anna di Como mentre sono iniziati gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio e stabilire eventuali responsabilità, nel caso non siano state rispettate le norme sulla sicurezza sul lavoro,