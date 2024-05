Visita guidata tra i castelli della Lomellina

La chiamano la “piccola Loira“, perché come la regione francese anche in Lomellina sono numerosi i castelli. E, proprio per chi ama le atmosfere storiche, oggi l‘Ecomuseo del Paesaggio Lomellino organizza una visita guidata ai castelli della zona. Il tour porterà i visitatori alla scoperta di alcuni dei 26 castelli della zona risicola della provincia di Pavia, delimitata dai fiumi Sesia, Po e Ticino. La visita inizierà da Lomello, importante centro romano che in epoca longobarda fece da cornice al matrimonio tra la regina Teodolinda ed il duca di Torino Agilulfo, avvenuto nel novembre del 590. Al centro del paese, a dominarlo c’è pure un castello di proprietà comunale, con la torre posta sull’ingresso che risalirebbe al 1450, tracce del ponte levatoio e il fossato. Splendide due sale al piano rialzato con soffitti a lunette decorati da affreschi cinquecenteschi assai pregevoli, forse di scuola veneta.

Dopo Lomello, il viaggio prosegue al castello di Sartirana Lomellina: costruito verso la fine del 1300 per ordine di Gian Galeazzo Visconti, fu rafforzato verso la fine del 1400 dagli Sforza che, nel frattempo, avevano conquistato il potere. Oggi l’edificio, che dopo il 1934 è appartenuto al Duca d’Aosta, ospita il Centro studi e documentazione della Lomellina, la Fondazione Sartirana Arte, con i Musei delle collezioni di argenti, gioielli, oggetti di cultura contadina, grafica d’arte. Ultima tappa, dopo una pausa pranzo facoltativa con un menù tipico lomellino, è il castello di Frascarolo, che fu ricostruito dalle nobili famiglie locali Beretta, Robba e Chiroli nei primi anni del XVI secolo (1512, come riporta la lapide sulla facciata del castello). Il tour si svolgerà dalle 9,30; per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare i numeri 328.7816360 o 335.285956. Il costo per gli adulti è di 13 euro, 5 per i ragazzi dai 10 ai 16 anni, gratis per i bambini fino a 9 anni.

M.M.