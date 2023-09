Vini Valtellinesi da scoprire: Tour delle Cantine a Morbegno (Sondrio)

MORBEGNO (Sondrio)

Il gran ritorno di Morbegno in cantina. Ventiquattro cantine, cinque itinerari e trenta vini diversi in degustazione: la nuova Morbegno in Cantina, l’evento del Comune di Morbegno che ne ha affidato l’organizzazione al Consorzio Turistico Porte di Valtellina, riparte dall’abbinamento tra cultura ed enogastronomia. Un evento particolarmente apprezzato del quale si sentiva la mancanza, dopo gli anni della pandemia. La manifestazione è stata presentata nel chiostro dell’ex Convento di Sant’Antonio. "Le cantine sono uno dei patrimoni più antichi della città - ha esordito il sindaco Alberto Gavazzi -, rappresentano l’anima di Morbegno, e vengono messe a disposizione di chi verrà a visitarle. Il valore di questa manifestazione è storico, culturale ed enologico: dalle cantine allo straordinario paesaggio dei terrazzamenti che connota il nostro territorio".

Il programma di Morbegno in Cantina è sotto il segno delle novità ma con la continuità rappresentata dal coinvolgimento delle associazioni cittadine, 24 in totale, nella gestione delle cantine. L’organizzazione è stata affidata al consorzio turistico Porte di Valtellina. I contenuti: percorsi da affrontare con lo spirito della scoperta, con il desiderio di immergersi in una città, per conoscerla nel profondo, a partire proprio dai luoghi sotterranei, attraverso i vini e gli altri prodotti tipici. I giri sono in totale cinque ma quello speciale sarà proposto solo nella serata di venerdì 6 ottobre. Gli altri quattro sono in programma nei tre weekend della manifestazione, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre, il 7 e l’8 e il 14 e il 15 ottobre, quest’ultimo in concomitanza con la Mostra del Bitto. Le cantine saranno aperte il sabato dalle 16 alle 22, la domenica dalle 11 alle 17. Il giro “Rosa“ soltanto venerdì 6 ottobre dalle 18 alle 22. Tutte le info sul sito morbegnoincantina.info.