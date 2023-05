Villa Mirabello Antologica da ammirare

A Villa Mirabello a Varese apre questo weekend la mostra antologica "Giovanni La Rosa. Grammatica del segno", dedicata all’artista protagonista della scena artistica varesina e nazionale. L’inaugurazione è in programma sabato 27 maggio alle 18. L’esposizione è realizzata a oltre quarant’anni dalla prima importante mostra allestita dall’artista in città, proprio a Villa Mirabello. Il percorso espositivo presenta più di cinquanta opere, divise in sezioni tematiche, a coprire un arco cronologico che va dal 1975 all’ultima produzione, caratterizzata da composizioni articolate su basi della geometra piana.