Vigili del fuoco senza personale. A Tirano saracinesche abbassate

Le saracinesche abbassate parlano da sole. La struttura, inaugurata nel 2018, sembra abbandonata e chi immagina lo sia non sbaglia del tutto, perché ancora una volta il Distaccamento dei vigili del fuoco di Tirano si trova in notevole difficoltà per la carenza di personale permanente. Il problema è il risultato di una serie di fattori: pensionamenti, leggi speciali, inabilità al soccorso per motivi di malattia, assunzioni insufficienti. Così il regolare servizio di soccorso tecnico urgente che il Distaccamento dovrebbe garantire 24 ore su 24 non può essere espletato appieno e nel modo adeguato perché da mesi, ormai, la presenza per ogni turno (quattro quotidiani) di una squadra completa composta da cinque unità (un caposquadra, un autista e tre vigili) è un miraggio. "Anche se volessimo considerare solo dall’inizio di settembre ad oggi – assicurano dalla caserma – sarà successo cinque, massimo sei volte, non di più".

A peggiorare la situazione, poi, c’è il fatto che "sistematicamente personale di Tirano – aggiungono i diretti interessati – viene prelevato e inviato ad altre sedi, per completarne l’organico" lasciando così sguarnito il Distaccamento che può solo abbassare le serrande. È successo anche sabato scorso, sia per i turni diurni che per quelli notturni. "Questo ovviamente non significa che la nostra zona, da Teglio a Sondalo, Aprica compresa, rimanga scoperta, ma se il nostro Distaccamento non può contare su personale permanente in numero sufficiente, bisogna che arrivino squadre da fuori e ciò si ripercuote sui tempi dell’intervento".

Non va meglio sul fronte dei volontari, un po’ perché sono sempre meno ("Grosotto ne ha persi diversi, a Grosio e Aprica ormai sono rimasti pochissimi"), un po’ perché non si possono comporre squadre miste, di effettivi e volontari. Della situazione assai critica in cui versano i pompieri è stata informata subito anche Stefania Stoppani, sindaco di Tirano, a pochi giorni dal suo insediamento e l’auspicio è che con il coinvolgimento anche degli altri primi cittadini del mandamento si possa portare avanti una richiesta più compatta e incisiva per ridare funzionalità e piena efficienza al Distaccamento.