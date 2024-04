Sondrio, via Stelvio riaperta in anticipo sulle previsioni dopo la posa del tunnel

Sondrio – Nella giornata di ieri la via Stelvio, all’ingresso est della città, è stata riaperta al traffico veicolare, in entrambi i sensi di marcia, con quattro giorni di anticipo rispetto a quanto era stato preventivato. Il manto stradale è stato riasfaltato.

È stata completata la posa del manufatto del tunnel che corre per 29 metri nel tratto interrato, tra le vie Donegani e Teglio, per la realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale che collegherà la zona est della città, da nord e sud, superando in sicurezza strada e binari.

«Ci eravamo posti un duplice obiettivo - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Del Marco -: effettuare il lavoro, nel rispetto del programma che avevamo definito, approfittando della chiusura della ferrovia decisa a suo tempo da Rfi, e limitare al massimo i disagi. Ringraziamo l’impresa Quadrio, per l’impegno e la professionalità dimostrati, che hanno consentito di ottenere questo risultato, gli esercenti e i residenti della zona, per la collaborazione e la pazienza, e tutti i cittadini che hanno sopportato i disagi". Il cantiere rimarrà aperto per concludere l’opera senza incidere sul traffico veicolare, se non per la chiusura della sola via Donegani, dove è posizionato l’accesso nord del sottopasso. Il progetto del sottopasso ciclopedonale, che comporta una spesa di 1 milione e 780 mila euro, è inserito nel più ampio piano di rigenerazione urbana che cambierà volto all’area ex Enel, tra le vie Nani ed Europa, finanziato sul bando Pinqua, interamente finanziato con fondi del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Pnrr e con altri contributi per un totale di 18,9 milioni di euro.