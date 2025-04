Via alla corsa in montagna su 10 tracciati

Dalle 18.45 ritrovo, partenza alle 20 nel centro storico da una rinnovata piazza Caduti e arrivo nel suggestivo borgo Bioggio. Anche quest’anno sarà la Cech-Up di Traona ad aprire la stagione GoinUp 2025, settima edizione del circuito podistico a scopo benefico della Bassa Valtellina. Invariato il format: "Dieci gare, altrettante associazioni coinvolte, tracciati alla portata di tutti, agonisti e semplici amatori schierati fianco a fianco per vivere insieme una passione comune aiutando nel contempo chi è meno fortunato – spiega Paolo Bianchini, primo sostenitore e tra gli inventori di GoInUp –. Con una quota d’adesione decisamente abbordabile (10 euro) ci si iscrive e si ha diritto a un panino e una birra post gara. Il ricavato sarà poi devoluto a delle associazioni locali che lavorano con i disabili e al completamento della struttura in fase di realizzazione sulla pista ciclabile a Talamona, che fungerà da base logistica per le joelette e attrezzature varie delle associazioni stesse". GoInUp ha anche un’anima green, grazie ai balisaggi in materiale riciclabile e biodegradabile utilizzati durante le gare.

A questo proposito, dopo la “prima“ di stasera si riprenderà nel mese di maggio con la Risciò Up di Buglio in Monte il 7, mentre il 21 maggio toccherà alla Larg-Up con partenza da Regoledo di Cosio e arrivo a Sacco. Nel mese di giugno, il 4 sarà la volta della Lave’nsù a Gerola Alta, seguita il 18 dalla Vertical Egùl ad Albaredo per San Marco. Il 2 luglio è in programma la Vertical Lino a Bema, mentre il 16 ci sarà la Kurt-Up a Mellarolo. Si riprenderà poi a settembre con la Colmen Vertical, a Morbegno in programma il 10, seguita il 24 dalla San Giorgio Vertical a Talamona e gran finale con l’Arz-up l’8 ottobre sempre a Morbegno.

S.B.