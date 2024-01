Veglia di preghiera nel Santuario della Beata Vergine

Non solo botti, cene e intrattenimento: a Saronno c’è stato anche chi ha atteso l’inizio dell’anno concedendosi una pausa dalla frenesia delle festa per vivere un momento di preghiera. È la scelta dei fedeli che hanno trascorso la notte di San Silvestro nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Qui, anche per concludere l’anno giubilare, è stata organizzata una veglia con un alternarsi di diversi momenti: dalla recita del rosario, alla lettura della preghiera dall’arcivescovo Mario Delpini fino al Te deum. Infine scambio di auguri e brindisi nella sala capitolare.