Studenti in gita vandalizzano il pullman che li porta a Milano. E il risarcimento? Non ci sarà

Campodolcino (Sondrio) – “Quando abbiamo altri lavori, alle cosiddette gite d’istruzione rinunciamo volentieri perché almeno la metà delle volte finisce così: il pullman diventa terra di nessuno e quando i ragazzi scendono a noi tocca pulire l’indescrivibile e, spesso, fare pure la conta dei danni. E finché si tratta di chewing-gum da staccare con il ghiaccio secco o tendine da riattaccare, va ancora bene…”. Quando però capita che i danni siano più ingenti e a questi si aggiunga pure, come in questo caso, la beffa, lo scoramento è più che comprensibile.

A raccontare la propria disavventura è Luca Albiniano, che con il padre Carmine che l’ha fondata gestisce l’Autoservizi Albiniano Taxi&Bus Operator di Campodolcino. Un mesetto fa ha guidato il pullman che ha portato a Milano per una gita alcune classi di una scuola media di una provincia limitrofa, già notando durante il viaggio d’andata una certa euforia tra i giovanissimi. Idem al ritorno, per altro senza che i docenti accompagnatori cui Luca aveva chiesto di provvedere a ristabilire la calma facessero valere la propria autorevolezza. La sera stessa, la brutta sorpresa. “Non solo sporcizia e cibo sbriciolato, ma il meccanismo di uno schienale distrutto, a furia di giocarci a farlo scendere e risalire, e un poggiapiedi praticamente divelto – elenca Luca – Parliamo di un pullman immatricolato a gennaio 2024 e pagato 275mila euro più Iva. I danni su mezzi di questo tipo non sono barzellette”.

Dopo essersi rivolto alla casa madre e avere ottenuto il preventivo, Luca si rivolge alla scuola per il risarcimento. Riceve però un inaspettato diniego. “A seguito di istruttoria interna, non essendo chiaramente emerse responsabilità da parte degli alunni partecipanti al viaggio d’istruzione – recita la nota del dirigente – l’istituzione scolastica declina ogni responsabilità rispetto a quanto da Voi indicato con preventivo allegato alla stessa comunicazione”. “Dire che mi sono sentito preso in giro è nulla – commenta Luca – ci lamentiamo dei ragazzi, ma gli adulti sono addirittura peggio. E i professori-accompagnatori? Trattandosi di minori, li dovrebbero controllare di più e meglio. Dico la verità: non sono tutti così, ma ce l’ho più con loro che con i ragazzini”. La Albiniano è tra le ditte che d’estate si occupa dei passeggeri per lo stop dei treni. “Talvolta si sono dovute sventare aggressioni, ma danni e dispetti come durante le gite scolastiche, mai”.