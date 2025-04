Ancora vandali al Maggiolini. Allagamenti al terzo piano già colpito ventiquattro ore prima

L’Istituto Maggiolini è stato nuovamente preso di mira. A distanza di appena ventiquattro ore dal primo episodio, un nuovo atto vandalico ha colpito la scuola nella notte tra giovedì e venerdì, aggravando una situazione già difficile e profondamente sentita da tutta la comunità scolastica. Ancora una volta, ignoti si sono introdotti nell’edificio forzando gli accessi e provocando un nuovo allagamento nei locali del terzo piano, già parzialmente compromessi. L’area è stata immediatamente interdetta. A scoprire quanto accaduto è stato, anche questa volta, il personale scolastico, che ha trovato corridoi e aule invasi dall’acqua, segno evidente di un’azione deliberata.

La gravità dell’accaduto ha lasciato sgomenti non solo la dirigenza, ma anche genitori, alunni e personale scolastico, costretti a convivere con un clima di incertezza e frustrazione. Le forze dell’ordine, con il supporto della polizia locale, hanno intensificato le indagini. All’interno del plesso non ci sarebbero videocamere di sorveglianza, ma si cercano prove nelle zone limitrofe. Prosegue invece l’attività di raccolta di testimonianze e indizi utili per identificare i responsabili di questi atti vili e distruttivi.

Il danno, in questo caso, va ben oltre il valore economico delle strutture compromesse: si colpisce il cuore pulsante di un’intera comunità scolastica, si feriscono il diritto allo studio, la serenità dei ragazzi e la fiducia nelle istituzioni. In un momento storico in cui la scuola dovrebbe essere difesa e sostenuta con ogni mezzo, episodi come questi assumono un peso intollerabile. L’amministrazione comunale ha espresso solidarietà all’Istituto e promesso massimo impegno per affiancare la dirigenza e le forze dell’ordine nel far luce sulla vicenda e garantire il pieno ripristino della sicurezza e della normalità.

Christian Sormani