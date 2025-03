Vetri a terra. Ladri o vandali nella scuola

La porta a vetri aperta e i cocci sugli scalini dell’edificio dove campeggia una targa: scuola per studenti lavoratori. I vandali sono entrati in azione in pieno pomeriggio in via Muto dall’Accia al Collo, in pieno centro, dietro alla media da Vinci. Attorno alle 17 un passante ha notato la porta dell’edificio al civico 10 aperta e la vetrata in frantumi. "Servono più controlli", protestano i residenti. Non si sa se qualcuno abbia spaccato la porta per guadagnare l’accesso alla scuola con l’intenzione di rubare. In via Mentana invece la fioriera, abbandonata da tempo, si è trasformata in cestino dei rifiuti o toilette per cani. Il Comitato centro storico, insieme al Comune, ha pensato di riportarla alla funzionalità originaria ripulendola e sistemandola con piantine.

M.M.