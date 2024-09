Un’altra tragedia sulle montagne valtellinesi: perde la vita escursionista trentenne

Piateda (Sondrio), 15 settembre 2024 – Si è conclusa nel peggiore dei modi, questo pomeriggio, l’escursione ad alta quota per una giovane donna di trent’anni, appassionata di montagna, che aveva scelto di trascorrere la domenica assieme a due amici anch’essi valtellinesi organizzando una camminata sul monte del Forno, in Alta Valmalenco al confine fra l’Italia e la Svizzera, la cui cima raggiunge i 3.200 metri d'altezza. La donna ha improvvisamente perso l’equilibrio ed è precipitata. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato inutile. Incolumi i due amici, uno di Tirano e l’altro di Morbegno. È il secondo incidente in meno di ventiquattr’ore, quello di oggi, sulle montagne della Valtellina. Ieri, sabato 14 settembre, nel territorio di Piateda, a perdere la vita Ermanno Molin Pradel, architetto di 57 anni residente a San Donato, hinterland milanese. Il cinquantenne era impegnato in fase discesa, nel primo pomeriggio, sulla cresta della Cima Cigola, a circa 2.600 metri di quota quando ha perso l’equilibrio ed è scivolato. Un volo fatale che non gli ha lasciato scampo. A causare la caduta, con ogni probabilità, il terreno friabile.

Un’escursione riservata ai più esperti

La salita dal passo Cigola, all’omonimo Pizzo, è classificata di difficoltà “ee”, ovvero

per escursionisti esperti. Si tratta di itinerari che si affrontano sì senza particolare attrezzatura, ma che presentano qualche difficoltà: il terreno può essere costituito da pendii scivolosi, innevati, pietraie e passaggi rocciosi che si superano o aiutandosi con le mani, oppure valutando la roccia prima di appoggiarvi il piede.