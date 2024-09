Federica Tonoli, medico milanese, morta a 30 anni: volo fatale durante un’escursione sul Monte Forno in Valmalenco

Valmalenco (Sondrio), 16 settembre 2024 – Avrebbe compiuto 31 anni tra poche settimane Federica Tonoli di Masate (Milano), medico, che ieri poco dopo le 14 ha perso la vita precipitando dalla ferrata del Monte Forno, al confine con la Svizzera. Federica aveva effettuato l’ascesa in compagnia di altre tre persone, l’incidente si è verificato a tremila metri mentre erano in procinto di scendere a Chiareggio, da dove erano partiti. Non ha avuto scampo, dopo un volo di quasi 200 metri. Sotto choc gli amici che erano con lei, due ragazzi di 26 e 31 anni e una giovane di 26, tanto che la dinamica esatta di quanto accaduto non è ancora chiara. Di certo quella di ieri mattina era un’uscita per escursionisti esperti: quasi 1.600 metri di dislivello e cinque ore di salita. Per affrontare la ferrata che porta alla sommità del monte, attrezzata da una grossa catena moschettonabile per tutto il tratto, servono casco e imbrago.

Gli amici sotto choc e in lacrime

Gli amici che hanno assistito impotenti alla caduta della trentenne non hanno potuto fare altro che chiamare i soccorsi, ma è parso subito chiaro che dopo un volo di così tanti metri sulle rocce sottostanti sarebbe stato impossibile trovare la giovane donna ancora in vita. Molto complesse le operazioni di recupero del corpo: l’allerta dalla centrale poco prima delle 14.30 e le squadre hanno fatto rientro solo alle 19.30. Sul posto l’elisoccorso di Sondrio e di Bergamo di Areu che ha trasportato in quota la squadra degli otto tecnici della VII Delegazione Valtellina-Valchiavenna Stazione di Valmalenco del Soccorso alpino e speleologico e del Sagf- Soccorso alpino della guardia di finanza. Dopo l’accertamento del decesso, il corpo è stato trasportato a valle con l’elicottero. Illese le altre tre persone. Nel pomeriggio di ieri un altro incidente in montagna si è verificato in Valmalenco in quota, al passo Marinelli, territorio comunale di Lanzada. Anche in questo caso si sono resi necessari l’intervento dei tecnici del Soccorso alpino e dell’elisoccorso di Bergamo che ha trasportato la persona ferita in ospedale a Sondrio, in condizioni non preoccupanti.