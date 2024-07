Lascia il gruppo di amici e cambia itinerario. Precipita sull’Adamello

Tragedia nel comprensorio adamellino ieri mattina. Un uomo di 50 anni della provincia di Mantova che si trovava con un gruppo di amici: Daniele Terzi, di Viadana Mantovana, ha perso la vita. L’incidente è accaduto attorno alle dieci del mattino nel territorio di Sonico, in Valcamonica. L’uomo, che era partito dal rifugio Gnutti ha raggiunto con gli amici la testa della val Miller. Una volta giunto lì ha deciso di proseguire da solo. Gli amici hanno preso la “Via Terzulli“, una parete attrezzata con catene che consente di raggiungere il passo Adamello e poi salire in cima. Terzi ha preferito prendere un canalone. Nel tentativo di risalirlo sarebbe caduto nel vuoto. A dare l’allarme sono stati gli amici, che non lo hanno visto arrivare. Nessuno ha assistito all’incidente. La comitiva ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino e Il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Edolo, che oltre ad eseguire le ricerche ha anche compiti di polizia giudiziaria. Per poter trovare il corpo dello sfortunato alpinista sono servite quattro ore perchè non si conosceva il punto esatto dove Terzi è caduto. È stato trovato non distante dal passo dell’Adamello. Spetterà ora al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Edolo ricostruire l’esatta dinamica e cercare di capire che cosa possa essere accaduto. Non si conosce esattamente il percorso scelto dal mantovano e nemmeno perché abbia deciso di lasciare gli amici per affrontare un itinerario diverso.

Mi.Pran.