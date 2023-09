Valtellina golf. Il futuro del club è ancora incerto

CAIOLO

Quale sarà il futuro del Valtellina Golf Club di Caiolo? Dopo l’abbandono della Global, società che ha gestito per un solo anno la struttura sportiva orobica prima di alzare bandiera bianca, in molti si sarebbero attesi, soprattutto tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, di scoprire il nome del nuovo gestore subito dopo l’assemblea straordinaria dei soci indetta per il 20 settembre scorso.

L’assemblea, andata "deserta", era importante anche perché avrebbe dovuto prendere la decisione o di ricapitalizzare la Valtellina Golf Club Spa, proprietaria del campo, oppure metterla in liquidazione o, ancora, comunicare invece il nome del gestore. A quanto ci è dato sapere, invece, il nome di chi prenderà il posto della Global non c’è ancora e così soci e appassionati di golf dovranno attendere ancora del tempo. Niente di male, ci mancherebbe, anche perché siamo a fine estate e tra poco, con l’inizio dell’autunno e poi dell’inverno, il meraviglioso campo di Caiolo, una vera e propria "chicca" che ha ospitato anni fa anche Pro Am di livello con Manassero e altri professionisti, andrà in “letargo“ fino alla prossima primavera. I componenti del consiglio direttivo, comunque, si sono dati dell’altro tempo per riuscire a trovare un altro gestore che subentri quindi alla Global e porti avanti la gestione del bellissimo campo da golf a 18 buche, l’unico in provincia di Sondrio, e quindi anche l’attività golfistica nel fondovalle. Ma il tempo stringe perché i nuovi eventuali gestori dovranno, in primis, analizzare la situazione e capire se ci sono i margini per poi incominciare un’attività che non duri solo lo spazio di una stagione. Gli appassionati sondriesi di golf sperano in una soluzione rapida. Fulvio D’Eri