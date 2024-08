In Valtellina un Ferragosto di paura al Rifugio ‘Bar Bianco’: la dinamica dell’esplosione, i feriti e i soccorsi

Rasura (Valtellina), 15 agosto 2024 – Doveva essere un pranzo di Ferragosto spensierato, al lontano dall’afa cittadina e in compagnia e invece si è trasformato in una mattinata all’insegna della paura e del suono delle sirene. Il boato, che si è sentito anche a chilometri di distanza, ha spezzato la quiete intorno al Rifugio Bar Bianco, sotto la Cima della Rosetta, in Valtellina verso le 13. E da quel momento chiunque fosse nelle vicinanze ha avuto, principalmente, tanta paura.

La dinamica

Inizialmente si credeva fosse colpa di una bombola di gas ma dopo le prime ricostruzioni, la dinamica è apparsa diversamente da come si era immaginata: non sarebbe stata una bombola di gas a esplodere ma l’incidente sarebbe stato causato da una bomboletta contenente detergente, usata per pulire, che a contatto con una superficie calda è collassata.

Probabilmente per una distrazione, una bombola di detergente per pulire i fornelli della cucina, appoggiata vicino alle piastre, ha preso fuoco per il calore che ha causato la deflagrazione.

I feriti

Quando si è sentito il boato, erano presenti al rifugio tantissimi turisti, tanto che quasi tutti i tavoli erano al completo. C’è chi, per casualità, ha pagato il conto appena prima che avvenisse l’esplosione, c’è qualche ritardatario che era ancora in marcia verso il rifugio. Nonostante ci fosse il pieno dovuto alla ricorrenza estiva, solo in cinque sono rimasti feriti dall’esplosione: un numero relativo rispetto a quello dei presenti.

Quattro di loro sono parte del personale del rifugio “Bar Bianco” e sono stati i primi ad essere colpiti; insieme a loro anche un cliente è rimasto coinvolto. Fortunatamente nessuno di loro è rimasto ferito gravemente, tanto da essere stati trasportati in ospedale in codice giallo e verde, nonostante le ambulanze fossero partite in codice rosso. Si è a conoscenza solo dell’età dei feriti, che varia dai 24 ai 65 anni.

I soccorsi

Immediato l’intervento dei soccorsi con due elicotteri alzatisi in volo da Bergamo e Sondrio, un'automedica e due ambulanze. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri per avviare le prime indagini sulle cause e sulle dinamiche in cui è avvenuto l'incidente, che poteva diventare una vera tragedia di Ferragosto.