Esplosione in un rifugio in Valtellina durante il pranzo di Ferragosto, quattro feriti

Milano, 15 agosto 2024 – Tragedia sfiorata, oggi verso le 13, all'interno del rifugio alpino ‘Bar Bianco’ a Rasura, sulle Alpi Orobie, sotto la Cime della Rosetta, dove c’è stata una forte esplosione.

Secondo le prime informazioni, a esplodere sarebbe stata non una bombola di gas ma una tanica di detergente, lasciata vicino ad una fonte di calore nella cucina dove si stava preparando il pranzo per gli ospiti. La deflagrazione avrebbe causato il ferimento lieve di quattro dipendenti della struttura, di un’età compresa tra i 24 e i 64 anni. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Grande lo spavento per tutti i presenti, clienti compresi. Il botto sarebbe stato udito anche da chi si trovava nelle case a diversi chilometri di distanza.

Immediato l’intervento dei soccorsi con due elicotteri alzatisi in volo da Bergamo e Sondrio, un'automedica e due ambulanze. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri per avviare le prime indagini sulle cause.