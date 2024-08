Esplosione e principio di incendio di notte in un’azienda

Paura e preoccupazione, nella tarda serata di martedì, per i residenti di via Pacinotti. Un fragoroso botto intorno alle 23 si è innalzato nella zona. Precedendo di poco del denso fumo. Il tutto all’interno di un capannone. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco dei comandi di Lissone, Desio e Monza, con più mezzi. A ruota anche un’ambulanza del 118, uscita in codice rosso per il timore che potesse esserci qualche ferito. I pompieri hanno domato abbastanza velocemente il principio di incendio, mettendo in sicurezza la zona, di fronte ad alcune decine di residenti nei dintorni scesi in strada. Poi, si sono messi a caccia della causa dell’esplosione, che è ancora al vaglio. L’ambulanza, per fortuna, non ha avuto lavoro da fare: non ci sono stati feriti né intossicati. Fondamentale adesso risulta capire quale possa essere stata la “miccia”, in modo da mettere in sicurezza tutti gli impianti ed evitare che la stessa situazione possa ripresentarsi.

Ale.Cri.