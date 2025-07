Alloggi per studenti. Il bando dedicato agli universitari

Mandato in archivio l’esame di maturità, per centinaia di neodiplomati di Valtellina e Valchiavenna è quasi tempo di università e trasferimenti fuori sede per continuare gli studi. Visto che rette e libri rappresentano già un salasso non indifferente, un’opportunità per trovare un alloggio dall’affitto contenuto arriva dalla Provincia che, anche quest’anno, ha indetto un bando per l’assegnazione, a studenti universitari residenti in provincia di Sondrio, di 25 mini appartamenti (55 posti letto) divenuti disponibili nell’immobile di cui è proprietaria al 31 di via Tartini. La domanda deve pervenire entro mercoledì 23 luglio alla Pec protocollo@cert.provincia.so.it o all’Ufficio protocollo. Nel bando sono specificati i requisiti per l’ammissione, i criteri della graduatoria, le modalità di assegnazione degli alloggi, le caratteristiche e le condizioni degli appartamenti, le indicazioni in merito alla permanenza, rinuncia e revoca. Gli assegnatari di alloggi dovranno sottoscrivere un contratto di locazione annuale e prendere possesso dell’appartamento in accordo con l’ufficio competente.

Di 200 euro la retta mensile da pagare entro il 10 di ogni mese, cui vanno aggiunti 400 euro di cauzione, 250 di spese forfettarie generali annue (rifiuti, acqua, pulizia parti comuni) da versare in due rate di pari importo e le spese per il consumo dell’energia elettrica da versare con cadenza bimestrale. Entro metà agosto gli uffici della Provincia provvedono all’approvazione della graduatoria ed entro fine settembre gli alloggi vengono assegnati agli studenti in graduatoria. La permanenza negli alloggi è subordinata al mantenimento dei requisiti di reddito e merito previsti dal bando ed è consentita fino al completamento del ciclo di studi. Per ricevere ulteriori informazioni: Servizio Turismo, Cultura e Istruzione della Provincia, tel. 0342 531200 dal lunedì al venerdì 9-12; istruzione@provinciasondrio.it; www.provinciasondrio.it/servizio-turismo-cultura/istruzione.

Sara Baldini