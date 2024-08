Tragedia sfiorata a Misano di Gera d’Adda: esplosione in un palazzo del centro

Paura nella mattinata di Ferragosto a Misano di Gera d'Adda, nella Bergamasca. I Vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un’esplosione in un appartamento in una palazzina di via Carducci, a pochi metri dall'oratorio e dalla centralissima via Roma.

Fortunatamente, le due donne che abitano nella casa da cui è nato lo scoppio sono rimaste illese, come tutti gli altri inquilini del palazzo (molto non erano neppure in casa). A scatenare l’esplosione, con ogni probabilità, sarebbe stata una fuga di gas.

Sul posto è giunto anche il sindaco di Misano di Gera, Ivan Tassi, per sincerarsi delle condizioni dei cittadini coinvolti nello scoppio. Poi, ha anche pubblicato un post su Facebook per fare il punto della situazione: “Questa mattina una fuga di gas ha causato un’esplosione che ha reso inagibile un appartamento nel Centro Storico”, inizia a raccontare il primo cittadino.

“Esprimiamo solidarietà e vicinanza alla famiglia coinvolta, che fortunatamente non ha riportato nessuna ferita. Ci auguriamo che possano presto riprendersi dallo spavento e tornare quanto prima alla normalità”. Poi l’omaggio a chi è intervenuto per mettere in sicurezza l’appartamento e le due donne all’interno e un annuncio speciale: “Un ringraziamento al personale sanitario, ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, al nostro Ufficio Tecnico per l’intervento. Grazie di cuore anche ai titolari dell’Hotel Verri che si sono resi disponibili per offrire una soluzione temporanea agli sfollati”, un bel gesto di soliderietà in un momento di difficoltà.