Valmasino, mamma cade per 20 metri sul sentiero: recuperata insieme ai figli

Valmasino (Sondrio), 5 novembre 2023 - I tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Valmasino, VII delegazione Valtellina - Valchiavenna sono intervenuti ieri sera per soccorrere una donna che si è ferita dopo essere caduta per una ventina di metri mentre scendeva, insieme ai figli, lungo il sentiero in località Alpe Brasco, a 1300 metri di quota.

La donna ha riportato vari traumi e ha chiesto aiuto al 112. La centrale ha mandato subito sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha sbarcato con il verricello il tecnico di elisoccorso del Cnsas e l'équipe sanitaria per le operazioni di recupero.

I soccorritori sono andati incontro ai figli della donna per accompagnarli a valle in sicurezza. L'intervento si è concluso con il rientro della squadra.