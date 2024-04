Valanga a Valfurva, travolti due escursionisti sul Cevedale: un morto

Valfurva (Sondrio), 25 aprile 2024 – Due persone sono rimaste coinvolte in un incidente in montagna nel territorio di Valfurva in Valtellina. Poco prima delle 15 una valanga si è staccata nella zona del Cevedale, nei pressi della cresta dove sorge il bivacco Giancarlo Colombo sul Col de la Mare.

Una delle due persone sarebbe riuscita a liberarsi dalla coltre bianca e ha dato l’allarme cercando subito il compagno con l’apparecchiatura Artva che permette di individuare il segnale di chi viene seppellito dalla neve. L’altro escursionista, un uomo di cui al momento non sono note le generalità, non ce l’ha fatta. Sul posto sono operativi i tecnici del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, del Corpo nazionale del soccorso alpino, col supporto di Elisondrio ed Elibolzano.