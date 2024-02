Precipita dal monte Due Mani sotto gli occhi del compagno di risalita, morto escursionista di 26 anni

Ballabio (Lecco), 18 febbraio 2024 – Un escursionista di 26 anni è precipitato dal monte Due Mani ed è morto. L'incidente è avvenuto stamattina, poco dopo le 10. La vittima stava salendo verso la cima della montagna, di 1.666 metri di altezza che si trova tra Morterone e Ballabio. Il compagno di risalita che si trovava con lui lo ha visto cadere nel vuoto senza poter fare nulla per trattenerlo.

I soccorsi

Immediatamente è scattato l’allarme e dalla base di Villa Guardia sono decollati i soccorritori dell'eliambulanza di Areu di Como con a bordo anche un tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino, mentre da terra si sono messi in marcia i tecnici volontari del Soccorso alpino della stazione di Lecco. Quando hanno raggiunto il 26enne non c’era più nulla da fare: era già morto, ucciso dal volo di parecchie decine di metri.

Il precedente

E' la seconda vittima sulle montagna lecchesi in meno di una settimana. Mercoledì 14 febbraio, giorno di San Valentino, in Grignetta è morto Ernesto Tresoldi, 76enne di Sulbiate, un alpinista esperto che aveva anche fondato la sezione Cai del suo paese. A Premana, in alta Val Varrone, sono invece intervenuti i soccorritori dell'eliambulanza di Sondrio e i volontari della Croce rossa di Premana per soccorrere un bambino di 4 anni, caduto malamente in bicicletta.