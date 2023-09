Valfurva, tragedia all’alba in montagna: 46enne precipita e muore. Caduto anche il compagno

Valfurva (Sondrio), 3 settembre 2023 - Incidente in quota in località Solda, nel territorio di Valfurva dove due persone sono precipitate. L’incidente in montagna è avvenuto alle prime luci dell’alba, poco dopo le 6 del mattino, e le operazioni di soccorso sono tuttora in corso.

Uno dei due uomini, un 46enne, è deceduto, sul posto è intervenuto l’elicottero di Areu che ha portato in quota i soccorritori. Non si sa ancora se si tratta di due alpinisti oppure di due escursionisti, l’unica informazione è che l’incidente è avvenuto in una zona particolarmente impervia e l’uomo è morto in seguito a una caduta.