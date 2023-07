Valfurva, escursionista soccorso sul sentiero del ghiacciaio dei Forni

Valfurva (Sondrio), 20 luglio 2023 - Un escursionista di 68 anni è stato recuperato nel pomeriggio dai volontari della Stazione di Valfurva del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna sul sentiero glaciologico della Valle dei Forni a 2.500 metri di quota. L’uomo si è infortunato e ha riportato danni a una caviglia e a un ginocchio, impossibilitato a proseguire a chiesto aiuto e attorno alle 15.30 la centrale ha attivato il Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza. Le squadre sono intervenute subito, per il Cnsas otto i tecnici impegnati. L’uomo è stato raggiunto, valutato nella parte sanitaria, messo in sicurezza e trasportato in ospedale. L’intervento è finito poco prima delle 18:00, con il rientro delle squadre.