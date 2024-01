Valdisotto, trovati morti in montagna: identificate le due vittime

Valdisotto (Sondrio) – Uno dei due morti di oggi, lunedì 8 gennaio, in territorio comunale di Valdisotto è un turista di 57 anni dell'Est Europa stroncato da un probabile infarto mentre in compagnia della famiglia sciava sul monte Masucco, mentre l'altro deceduto è un valtellinese della zona che la sera prima aveva preso parte a una cena con amici in baita e poi era sceso a piedi, lungo il tracciato che delimita la ski-area ed è stato probabilmente stroncato da un malore pure lui, forse per le temperature rigide della notte unitamente a una possibile congestione.

L'allarme ieri sera, dopo che non era rincasato, non è scattato siccome vive soltanto con l'anziana madre che si era nel frattempo coricata, senza attendere il rientro del figlio di 56 anni. Stamattina alcuni sci-alpinisti lo hanno trovato nella neve fresca dando l'allarme. Ma quando sono giunti sul posto indicato del ritrovamento i soccorritori anche per lui, come per lo straniero più tardi, non c'era più nulla da fare.

Non si è trattato, dunque, di un incidente sulle piste, ma di una disgrazia per cause naturali. Su entrambi gli episodi stanno preparando gli atti da trasmettere in Procura a Sondrio gli esperti del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Bormio