Valdisotto, due morti in montagna: uno sulle piste da sci, l’altro in alpeggio

Valdisotto (Sondrio), 8 gennaio 2024 - Due decessi a breve distanza uno dall'altro in mattinata, oggi lunedì 8 gennaio, in territorio comunale di Valdisotto, in alta Valtellina.

Un uomo è deceduto nelle vicinanze degli impianti di risalita. Si tratta di un cinquantenne rinvenuto poco prima delle 10 senza vita in un tratto fuori pista. Le cause della morte ancora non si conoscono. Indagano i carabinieri della Compagnia di Tirano. Sul posto anche l’elisoccorso e il Soccorso Alpino. Un altro tragico evento all’Alpeggio Masucco verso le 11.30. A essere stroncato da un probabile infarto un uomo di mezza età, forse un 57enne secondo le prime notizie.