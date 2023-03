Frana Valdidentro oggi: si stacca pezzo del monte Reit. Case a valle salve

Valdidentro (Sondrio), 2 marzo 2023 - Una frana, la cui esatta entità è ancora in corso di valutazione, si è staccata nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 marzo, dal monte Reit, in Alta Valtellina, senza causare feriti o danni alle cose.

I precedenti

Si è verificato, lo smottamento, sopra l'abitato di Molina, in territorio comunale di Valdidentro, ma senza interessare alcuna abitazione sottostante. Si tratta di una montagna non nuova a simili fenomeni di dissesto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto, oltre al primo cittadino di Valdidentro.

"Non si è reso necessario provvedere ad evacuazioni e neppure alla chiusura, da parte di Anas, della vicina statale 38 dello Stelvio - spiega il sindaco di Valdidentro, Massimiliano Trabucchi - Qualche sasso è caduto a valle per il fenomeno del gelo-disgelo fenomeno che quest'anno, a causa dei mutamenti climatici, si è verificato due mesi prima del solito periodo primaverile. Domani, alle 10.30, effettueremo un sopralluogo aereo con un elicottero che porterà in quota anche i tecnici dell'Ufficio territoriale regionale di Sondrio per valutare al meglio la situazione reale dall'alto e quindi gli eventuali interventi da assumere per assicurare la massima sicurezza".

La zona del distacco

“Il distacco – afferma il primo cittadino – è partito molto in alto e si è fermato circa un chilometro prima delle abitazioni, non rendendo necessaria quindi l'adozione di alcun provvedimento di chiusura di strade o sgombero di residenti".