Val Bodengo canyoning, ragazzo soccorso dopo l’infortunio da 15 tecnici

Gordona (Sondrio), 29 luglio 2023 - Ci sono voluti quindici tecnici del Soccorso alpino e del Sagf, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza per recuperare un ragazzo che ieri pomeriggio si è infortunato in Val Bodengo mentre stava praticando canyoning. Il giovane era impegnato nel tratto Bodengo 3 “Paradis di can” e ha riportato un trauma alla caviglia, impossibilitato a muoversi e trovandosi in una zona particolarmente impervia con il proprio cellulare ha chiamato il 112.

Sul posto sono intervenuti quindici soccorritori dopo oltre tre ore di lavoro e con l’utilizzo del palo pescante sono riusciti a recuperarlo e trasportalo poi all’ambulanza dove è stato medicato.