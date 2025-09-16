Incontriamoci

al Death Cafè

Mauro Cerri
Incontriamoci al Death Cafè
Sondrio
CronacaUna cartolina d’artista aiuta l’Opera Don Guanella
16 set 2025
SARA BALDINI
Cronaca
Una cartolina d’artista aiuta l’Opera Don Guanella

Chiavenna, disegnata da Barbarah Guglielmana

È un omaggio alla cittadina in cui è nata, quella dove quando torna ritrova un pezzo di cuore che da qui non si è mai mosso. "Una volta scesa dal treno, percorro via Dolzino e scorgo il castello. Respiro ed è sempre una specie di rinascita" assicura Barbarah Guglielmana (nella foto), la cui opera "Ognuno ha il suo castello di sogni", un disegno a un tempo intimo e universale, è diventato una cartolina d’artista numerata. Presentato in occasione della 65ª edizione della Sagra dei Crotti nello spazio espositivo del Circolo Culturale Collezionistico Chiavennasco (C4) del presidente Mario Pighetti – raffigura un castello fiabesco, ispirato proprio alla storica rocca di Chiavenna. Ma non si tratta di una rappresentazione architettonica. Emotiva, piuttosto: "Tutti abbiamo un castello nel nostro immaginario, reale o psichico e a cui torniamo con i ricordi e andiamo con i sogni", dice Barbarah. L’opera è realizzata con la matita verde degli occhi, a richiamare il verde vivo delle montagne e della speranza, e la Bic nera, che traccia una figura leggera, scapigliata. "Quella sono io – continua Guglielmana – che torno a Chiavenna da Pavia, dove lavoro al Pronto Soccorso e ogni volta mi rianimo nei luoghi della mia infanzia, tra le pietre e le storie della mia terra". L’intero ricavato sarà devoluto all’Opera Don Guanella di Chiavenna, impegnata da anni nel sostegno alle fragilità del territorio. S.B.

