Una cartolina d’artista aiuta l’Opera Don Guanella

È un omaggio alla cittadina in cui è nata, quella dove quando torna ritrova un pezzo di cuore che da qui non si è mai mosso. "Una volta scesa dal treno, percorro via Dolzino e scorgo il castello. Respiro ed è sempre una specie di rinascita" assicura Barbarah Guglielmana (nella foto), la cui opera "Ognuno ha il suo castello di sogni", un disegno a un tempo intimo e universale, è diventato una cartolina d’artista numerata. Presentato in occasione della 65ª edizione della Sagra dei Crotti nello spazio espositivo del Circolo Culturale Collezionistico Chiavennasco (C4) del presidente Mario Pighetti – raffigura un castello fiabesco, ispirato proprio alla storica rocca di Chiavenna. Ma non si tratta di una rappresentazione architettonica. Emotiva, piuttosto: "Tutti abbiamo un castello nel nostro immaginario, reale o psichico e a cui torniamo con i ricordi e andiamo con i sogni", dice Barbarah. L’opera è realizzata con la matita verde degli occhi, a richiamare il verde vivo delle montagne e della speranza, e la Bic nera, che traccia una figura leggera, scapigliata. "Quella sono io – continua Guglielmana – che torno a Chiavenna da Pavia, dove lavoro al Pronto Soccorso e ogni volta mi rianimo nei luoghi della mia infanzia, tra le pietre e le storie della mia terra". L’intero ricavato sarà devoluto all’Opera Don Guanella di Chiavenna, impegnata da anni nel sostegno alle fragilità del territorio. S.B.