Sos viabilità: "Un senso unico a Porta Milanese"

"Chiediamo il senso unico per via Porta Milanese o comunque delle soluzioni adeguate. La strada è molto stretta e diverse auto sfrecciano veramente troppo veloci con rischio reale di investire pedoni e turisti, ma anche qualsiasi residente delle case che si trovano proprio adiacenti alla carreggiata". Stefania Dal Pozzo (nella foto) titolare del "B&B Stephany" situato in via Porta Milanese a Tirano, strada poco distante dal cuore del centro storico e a due sensi di marcia, si fa portavoce di un gruppo di abitanti della zona che da tempo invocano soluzioni per modificare la viabilità della via e precisamente l’istituzione di un senso unico di marcia in quanto da anni vi sono evidenti criticità alla viabilità attuale. Dal Pozzo ha lanciato la sua proposta anche attraverso i social spiegando i motivi. "Non tutti gli automobilisti, purtroppo, rispettano i segnali stradali e quotidianamente vi sono situazioni rischiose dove auto sfrecciano veloci rischiando, tra l’altro, di scontrarsi fra loro. Avendo un B&B posso dire che anche i turisti con i loro troller sono particolarmente spaventati dal passaggio delle auto e hanno timore di essere travolti". La strada è priva di marciapiedi ed attualmente è percorribile in entrambi i sensi di marcia. In realtà la richiesta del senso unico di marcia in via Porta Milanese non è nuova. Anche nel passato residenti avevano invocato soluzioni, ma negli ultimi anni la problematica si è senza dubbio fatta sentire maggiormente anche per via dell’aumento del turismo in città con il transito di visitatori a piedi per le vie cittadine con i loro bagagli a mano. Gabriela Garbellini