Una piazza per ricordare. Albosaggia rende onore al generale Ferdinando Piani

Fu figura mirabile dell’Aviazione militare italiana, nonché tra i padri fondatori dell’aviosuperficie di Caiolo, ma sarà Albosaggia, domani, a intitolare una piazzetta nella zona del Porto al generale dell’Aeronautica militare Ferdinando Piani. Il motivo c’è ed è pure sentimentale: in questo spazio del paese dove "Nando" vide la luce nel 1921, i suoi genitori gestivano una nota locanda. L’iniziativa del Comune di Albosaggia con il "Club 105 Frecce Tricolori Valtellina e Valchiavenna" e la Delegazione provinciale dell’A.n.i.o.c., l’Associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche, porterà così "a casa" per sempre quel bambino che negli Anni Trenta a Ca’ Bianca, non distante da lì, vide atterrare un biplano e s’innamorò perdutamente del volo, una passione che non solo non abbandonò, ma che divenne carriera militare di prestigio, dal brevetto di pilota militare conseguito all’Accademia aeronautica militare nel 1943 sino al 1982, con il grado di generale presso il Comando di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare di Roma. Rilevanti anche i successi sportivi di Piani, che nel 1957 fece parte della Nazionale di bob a 4 vincendo ai Mondiali di Sankt Moritz la medaglia d’argento. Determinante, poi, fu l’impegno del generale Piani per la realizzazione e lo sviluppo dell’Aviosuperficie di Caiolo inaugurata nel 1987 dal Ministro della Protezione Civile Giuseppe Zamberletti. Tanti meriti che più che mai giustificano l’intitolazione che si terrà domani. L’appuntamento è alle 10.30 davanti al Ristorante Le Terrazze nella zona "Porto" di Albosaggia, la cerimonia avrà avvio alle 11 con lo schieramento del Corpo Bandistico di Albosaggia, degli ospiti, delle Autorità e degli studenti delle Scuole medie di Albosaggia. Seguiranno gli interventi del sindaco Graziano Murada e del figlio del generale e la solenne cerimonia del taglio del nastro e dello svelamento della via e della targa commemorativa.