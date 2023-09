Un fine settimana coi sapori contadini del Varesotto

Oggi e domani a Brinzio si svolge la prima edizione di “Sapori contadini a Brinzio“, iniziativa promossa dalla Pro loco insieme ad altre associazioni del paese. L’obiettivo è doppio: da un lato mettere in mostra le tradizioni locali della civiltà contadina, dall’altro dare spazio ai contadini del futuro. Per le vie del paese sarà infatti possibile effettuare un percorso enogastronomico con la presenza di una quarantina di produttori agroalimentari della provincia di Varese, tra vini, salumi, ortaggi, dolci e liquori. Oggi pomeriggio e domani per tutta la giornata banchi gastronomici e vendita e degustazione dei Vini Varesini.