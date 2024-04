Un campus di cinema itinerante con filmmaker da tutto il mondo

"Vuoi ospitare un filmmaker?". Questa l’inusuale proposta da parte del comune di Canegrate ai suoi cittadini in vista del mese di maggio, quando sul territorio tornerà la rassegna “CinemadamareExtra“. "A maggio i filmmaker tornano da noi, con il patrocinio del comune di Canegrate. Volete ospitarne uno, ricevendo anche un contributo economico? Metterete un po’ di cinema nella vostra vita, darete un sapore internazionale alle vostre giornate", spiegano dal comune. Per tutto il mese di maggio registi italiani e stranieri saranno impegnati a girare film a Canegrate per un progetto finanziato da Fondazione Cariplo che gode del patrocinio gratuito del comune canegratese. Saranno 20 i giovani filmmaker ospiti del paese di Canegrate e si stanno cercando infatti famiglie disposte ad ospitare i ragazzi: si può telefonare al numero 0639754155 o scrivere una e-mail a info@cinemadamare.com.