Un buon patto per il benessere dei cittadini

Ruben

Razzante

Dare risposte ai nuovi bisogni emersi in tema di welfare e salute, specie quelli legati alla crescita degli adolescenti. Creare una rete di stakeholders intesa a potenziare la rete di sostegno psicologico, soprattutto per le nuove generazioni. È quanto prevede il nuovo protocollo d’intesa siglato ieri tra il Comune di Lecco e l’Ordine degli Psicologi della Lombardia e finalizzato alla promozione del benessere psicologico delle cittadine e dei cittadini di Lecco. Si tratta di un accordo quadriennale che mira a promuovere l’importanza dell’approccio integrato alla salute, valorizzando la dimensione psicologica come parte essenziale e inscindibile. Il patto prevede la progettazione e l’implementazione di interventi per sostenere la crescita degli adolescenti del territorio anche in una logica preventiva, attraverso un sistema di monitoraggio finalizzato a comprendere al meglio i loro bisogni. Come ha ricordato l’assessore al welfare, anche a Lecco sono aumentate le forme di disagio e dunque è necessario fare fronte comune.