Da venerdì a domenica sospesa la circolazione dei treni da Morbegno a Tirano

Weekend da bollino rosso per i valtellinesi che normalmente utilizzano la il treno per spostarsi da e per Milano. Come ampiamente previsto da mesi da venerdì da venerdì 11 a domenica 13 aprile 2025 sarà sospesa la circolazione dei treni fra le stazioni di Morbegno e Tirano.

La linea ferroviaria Milano-Lecco-Tirano

La momentanea chiusura è necessaria per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) di eseguire lavori di potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria propedeutici alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

I treni della linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano viaggiano regolarmente tra Milano e Colico-Morbegno e sono sostituiti da bus fra Colico-Morbegno e Sondrio-Tirano.

I treni della linea Lecco-Colico-Sondrio viaggiano tra Lecco-Colico e Morbegno e sono sostituiti con bus tra Morbegno e Sondrio. I treni della linea Sondrio-Tirano infine sono sostituiti con bus per l'intera tratta.

Per tutte le informazioni utili su orari e bus sostitutivi è possibile consultare direttamente il sito di Trenord.