Tremilacinquecento firme contro i disservizi sulla linea

Oltre 3.500 firme per dire basta ai disservizi sulla linea ferroviaria Milano-Tirano e per chiedere le dimissioni dell’assessore regionale Franco Lucente (che solo mercoledì ha rimarcato i miglioramenti sulla tratta). La petizione dei pendolari di Valtellina e Valchiavenna, stanchi dei continui ritardi dei treni e dei disservizi in generale sulla linea usata per andare al lavoro, è stata depositata martedì in Regione dove il comitato si è recato per manifestare ulteriormente la propria contrarietà ad una situazione che non accenna a migliorare. Sabato scorso a Sondrio, nella zona del mercato, il comitato Treni in Orario ha raccolto le ultime firme e alla fine "la nostra petizione ha raccolto oltre 3.500 firme – dicono dal comitato -, in parte raccolte su moduli cartacei e in parte presenti sulla piattaforma Change.org". La raccolta firme era partita tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, per iniziativa di un gruppo di pendolari, "per dire basta all’incredibile serie di disservizi che ormai ogni giorni caratterizzano le linee valtellinesi e valchiavennasche". La petizione, rivolta ad Attilio Fontana, chiede che "i treni viaggino in orario" e le dimissioni di Lucente.