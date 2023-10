Trafilerie Alexia, nuovo stabilimento e svolta “green“

Inaugurato ieri nell’area industriale di Gordona, il nuovo stabilimento produttivo delle Trafilerie Alluminio Alexia, l’8° sito del Gruppo Agnelli per la lavorazione dell’alluminio.

Oltre 600 persone, tra autorità, industriali, clienti, fornitori e dipendenti alla serata dedicata alla presentazione del più grande investimento fatto dalla famiglia: 25 milioni per realizzare impianto e acquisto della nuova pressa di estrusione da 4500 tonnellate tra le 3 più grandi in Italia, la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 850kwh sul tetto del capannone, per non parlare del secondo forno, dell’innovativo impianto di taglio e della moderna tavola di colata acquistate per Aluminium Green, fonderia del gruppo da cui nascono le billette che vengono lavorate in Alexia.

A tagliare il nastro, varando a tutti gli effetti la nuova pressa, è intervenuto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che si è congratulato con il fondatore delle Trafilerie Alluminio Alexia e presidente del gruppo, Paolo Agnelli, cui sono arrivate le congratulazioni a mezzo video messaggio anche dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e dal presidente della Regione, Attilio Fontana.

"Abbiamo fortemente voluto questa espansione – ha esordito l’imprenditore Paolo Agnelli - perché la nuova macchina e l’intero stabilimento sono stati pensati per soddisfare le sfide delle transizioni che ci aspettano: ambientale, energetica, digitale. Questo investimento, infatti, ci permette di fornire settori strategici e in grande trasformazione come l’automotive, il ferroviario, l’aerospazio, solo per citarne alcuni". Ora 40 nuove assunzioni in Alexia e altre 10 in Aluminium Green. Un progetto di espansione che porterà la capacità produttiva di Alexia a 40000 tonnellate di profili all’anno. Venendo ai tecnicismi, con questo nuovo sito produttivo l’azienda capofila del gruppo Alluminio Agnelli può produrre profili fino a una lunghezza di 16 metri. Il sistema di raffreddamento intensivo, installato all’uscita della pressa, garantisce ad una grande varietà di profili l’adeguato salto termico fino a temperatura ambiente.

"Questo investimento – ha sottolineato Agnelli, affiancato dal figlio Cristiano, dg - è un asset significativo del piano triennale che l’azienda ha introdotto per ridurre le emissioni di Co2. Da 10 anni vengono utilizzate quasi esclusivamente billette prodotte da economia circolare, garantendo non solo la qualità del prodotto, ma anche valori di emissioni di CO2 dieci volte inferiori". Michele Pusterla