Teatro Grande. Si parte con Bellini

Si apre con Vincenzo Bellini la stagione del Teatro Grande di Brescia di opera e balletto. Il 27 e 29 settembre, con anteprima giovani il 25, torna a Brescia, dopo 12 anni di assenza, l’opera I Capuleti e i Montecchi, tratto dalla tragedia shakespeariana. Rielaborando un testo nato pochi anni prima per il Giulietta e Romeo di Nicola Vaccaj, Bellini riserva la parte di Romeo a una voce di mezzosoprano, ricalcando una tradizione di ruoli en travesti ormai quasi in disuso per l’epoca, ma ancora fortemente presente nei teatri italiani. A vestirne i panni sarà il mezzosoprano Annalisa Stroppa, che torna a Brescia la prima volta da interprete di un’opera sul palcoscenico del “Grande“. A interpretare Giulietta sarà invece la voce di Caterina Sala, giovane soprano lirico leggero ormai presente nei maggiori festival dedicati al belcanto. A chiudere idealmente il centenario pucciniano si inserisce nel cartellone 2024 il titolo La Bohème del maestro lucchese che al Teatro Grande non si rappresenta da nove anni: sarà in scena venerdì 11 ottobre alle ore 20.00 e domenica 13 ottobre alle ore 15.30. Il calendario contempla anche Andrea Chènier (21 e 23 novembre), Giselle (19 e 20 ottobre), mentre in chiusura ci sarà Così fan tutte di Mozart il 6 e 8 dicembre. Per tutti i titoli della Stagione Opera e Balletto sarà inoltre attivo il progetto di accessibilità OPEN che ha l’obiettivo di costruire un dialogo e favorire la partecipazione delle persone cieche e sorde del territorio. A corollario della Stagione, si confermano il ciclo di conferenze Pazzi per l’Opera con i melomani che raccontano le trame d’Opera, In diretta dalla Scala che offrirà gratuitamente la trasmissione in streaming della prima del 7 dicembre.

Federica Pacella