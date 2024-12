Statale 36 e Regina, odissea sulle strade: gli imprenditori chiedono interventi

Dubino, 7 dicembre 2024 – Un confronto con le istituzioni per analizzare le criticità e per capire quali saranno le prospettive per la statale 36 e della 340 Regina. Il recente incidente avvenuto a Sorico, sul Ponte del Passo, con la conseguente interruzione della viabilità tra la Valtellina e l’Alto Lario, ha fatto riemergere la fragilità del sistema stradale.

L’incontro, promosso dagli imprenditori della Bassa Valle e dell’Alto Lario col supporto organizzativo di Confartigianato Imprese Sondrio e Confindustria Lecco, si pone l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni competenti e la comunità riguardo le difficoltà che queste arterie vitali presentano per il trasporto merci, il trasporto persone e per la sicurezza di tutti gli utenti.

L’incontro aperto al pubblico si terrà il 13 dicembre a partire dalle 16.45, presso la Sala Conferenze dell’Opera Don Guanella, in via Don Guanella, nella frazione Nuova Olonio di Dubino.

Le istanze

“Le Strade Statali 36 e 340 rappresentano percorsi cruciali per il flusso di merci e persone tra le province di Como, Lecco, Sondrio e Milano, collegando aree industriali e turistiche fondamentali per l’economia di questi territori – fanno presente gli organizzatori -. Tuttavia, la loro gestione e manutenzione destano da anni non poche preoccupazioni. L’incontro si concentrerà su temi cruciali, tra cui la sicurezza stradale, col rischio di incidenti dovuto a tratti pericolosi e scarsamente ‘manutenzionati’, le infrastrutture obsolete, con la necessità di ammodernare le strutture viarie per adeguarle agli standard moderni di sicurezza e traffico, il congestionamento del traffico, con i disagi legati all’intenso flusso di veicoli pesanti, soprattutto nei periodi di alta stagione. Infine ci saranno proposte per la sostenibilità, soluzioni per ottimizzare il trasporto merci riducendo l’impatto ambientale”.

Il parterre

L’incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore quali Sebastiano Pelizza, docente del Politecnico di Torino, e il geologo Claudio Depoli. Presenti anche l’assessore regionale Massimo Sertori, la consigliera regionale, Silvana Snider e Nicola Prisco per Anas.