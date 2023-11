Storie di donne da ricordare: "Le raccoglieremo in un libro"

Storie di donne che hanno lasciato un “segno“ – piccolo o grande che sia non importa – nella vita di San Giorgio su Legnano. Nel passato lontano come in quello recente. Da raccogliere in un libro, tutto al femminile dunque, che sarà pubblicato dal Comune per la festa della donna, l’8 marzo. L’iniziativa vede ancora una volta protagoniste l’assessora Monica Lazzaroni e Laura Agnoletto Baj (nella foto), designer, docente e art director milanese che ha però storiche radici famigliari col paese del Legnanese, e già aveva organizzato col Comune degli incontri dedicati alla storia del design, della moda e del costume italiani. "Abbiamo progettato un libro e una serata – racconta Laura Agnoletto Baj – per raccogliere le storie delle donne che con le loro azioni hanno arricchito la vita della comunità di San Giorgio". L’invito è rivolto a tutti i sangiorgesi, ovviamente senza distinzioni di sesso: riassumere in un racconto la storia di un’amica, della mamma, di una sorella, compagna di banco, cugina, moglie (ma anche nonna o bisnonna) che ha lasciato un segno in “positivo“ nella memoria di chi scrive e che varrebbe la pena che anche altri conoscessero. "Non devono essere storie di gesti eroici, ma comportamenti, scelte che abbiano avuto un significato per la comunità, perché noi siamo la nostra storia ed è ora di raccontare quella delle donne di San Giorgio". Il racconto può essere inviato per mail a sport@sangiorgiosl.org oppure scritto a penna e consegnato in Comune entro il 15 gennaio 2024. S.V.