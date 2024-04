Stipendi non versati e verifiche sulle buste paga. Ma nell’e-commerce farsi valere è un’impresa

La maggior parte delle vertenze sul lavoro - non dei contenziosi complessivi - seguiti dagli esperti dell’Ufficio vertenze della Cisl Monza Brianza-Lecco, riguarda il recupero di soldi dovuti ai dipendenti ma non pagati, poi l’opposizione al licenziamento e il controllo delle buste paga. Ad avviare vertenze sono soprattutto addetti del terziario, poi della metalmeccanica, delle società di grafica e telecomunicazioni, edili , tessili e chimici. Il 57% di quanti chiedono aiuto ai sindacalisti della Cisl sono uomini e il 20% stranieri: romeni, marocchini, albanesi e dell’Ecuador soprattutto. Per i lavoratori dell’ecommerce o di piattaforme online risulta difficile aprire contenziosi, poiché le normative e i contratti non sono chiari e li indicano a metà tra i liberi professionisti e i dipendenti. D.D.S.