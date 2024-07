Incendio nella galleria Bolladore: statale 38 chiusa a Grosio

Sondrio, 29 luglio 2024 – La statale 38 dello Stelvio, che attraversa la Valtellina partendo dal trivio del Fuentes per arrivare in Alto Adige, è stata chiusa al traffico, dopo che un veicolo è andato a fuoco nella galleria Bolladore.

Sul posto sono accorse le squadre dei tecnici Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le operazioni di spegnimento delle fiamme, piuttosto delicate, dato il luogo in cui si è verificato l’incendio. Obbligatorio interrompere il traffico, all’altezza del chilometro 79,400 in località Grosio.

A renderlo noto è stato l’Anas. Auto e altri veicoli vengono deviati, al momento, sulla viabilità locale. Gli operatori chiamati per l’intervento sono impegnati, oltre che nello spegnimento delle fiamme, nella rimozione del veicolo e nella gestione del traffico.