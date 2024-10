Statale 301 del Foscagno. Ciclisti e pedoni più sicuri nella frazione di Arnoga

Finché le condizioni meteo lo consentiranno, proseguono i lavori di realizzazione del progetto che trasformerà l’area di Arnoga (Valdidentro) garantendo maggiore sicurezza per pedoni e ciclisti. Gli interventi relativi al lotto A hanno preso avvio quest’estate: l’opera rientra tra quelle finanziate con i Fondi dei Comuni Confinanti e ha come fine ultimo quello di valorizzare la strada Decauville, una via totalmente pianeggiante che collega due aree strategiche come la Val Viola e Cancano. "I lavori, iniziati finalmente dopo una serie di difficoltà che hanno obbligato l’Amministrazione comunale a rivedere il progetto diverse volte, prima per le difficoltà legate al Covid, poi per l’aumento dei costi dei materiali e il nulla osta da parte dei privati, cambieranno le mobilità di fruizione e svincolo ciclopedonale della zona - commenta soddisfatto l’assessore Reman Sosio - Arnoga e i suoi dintorni vedranno una trasformazione radicale dei flussi, risolvendo buona parte delle problematiche di sicurezza legate alla presenza della SS 301". In fase di realizzazione il nuovo collegamento tra la strada Decauville e la Val Viola: questo avverrà grazie a un sottopasso in prossimità dell’Albergo Li Arnoga che eviterà a chi si muove a piedi o in bicicletta di attraversare la sempre trafficata Statale. In corso anche la riqualificazione del parcheggio posto sopra l’Albergo Viola con la realizzazione di un nuovo accesso dalla strada del Foscagno più sicuro e comodo.

Infine sarà terminato in primavera, ma i lavori sono già iniziati, il sentiero ciclo-pedonale che collegherà il parcheggio alla Val Viola.

Sara Baldini