Gli Special games sugli sci. Successo con 500 persone fra atleti e accompagnatori

Gran successo a Livigno per gli Special Games, la splendida kermesse che promuove l’inclusione sociale delle persone con disabilità intellettive attraverso lo sport. Organizzata impeccabilmente dalla sezione Special Sport dello Sporting Club Livigno, presieduta pro tempore da Giuseppe "Peppe" Rocca e con Sabrina Galli in qualità di direttrice tecnica, l’edizione 2025 degli Special Games si è tenuta nel Piccolo Tibet valtellinese a fine aprile e si è sviluppata su quattro giornate coinvolgendo 500 persone tra atleti e accompagnatori.

"La prima giornata è stata dedicata agli accrediti e alla consegna del pacco gara in Plaza Placheda – dice Peppe Rocca -. Una trentina i gruppi arrivati a Livigno da mezza Italia, i più lontani sono venuti da Ferrara. Le prime due giornate di gara si sono tenute alla scuola sci Centrale. A questo proposito ringraziamo Olly Galli e papà Erio ma anche tutti i maestri di sci per la loro grande disponibilità. Prima giornata dedicata alla sfilata, con partenza dal piazzale della chiesa di Santa Maria e arrivo in Plaza dal Comun, con accompagnamento della banda musicale di Livigno e dal gruppo folk. Si è poi tenuto il giuramento e si è proceduto all’accensione del tripode da parte degli atleti. Al termine ci sono stati i discorsi delle autorità".

Special Games ha fatto rima anche con inclusione. "Alla sfilata hanno preso parte anche alcuni atleti del team Livigno, da Maurizio Bormolini fresco campione del mondo di snowbord, a Jole Galli, sul podio più volte in Coppa del mondo nel border cross, Simon Talacci fresco nazionale A di sci alpino e Nik Galli (snowboard)". Seconda giornata con staffetta abbinata ai ragazzi delle scuole medie ed elementari, coinvolti in questa quattro giorni e coordinati dalla professoressa Spandri ed il suo staff.

Il pomeriggio un percorso culturale sviluppato in Plaza Placheda e la serata di gala a tema "La serata del boscaiolo", inventata dal segretario della sezione Rudy Pedrana. Un grande successo, l’ennesimo, che si rinnova nel piccolo Tibet della Valtellina. "E l’ultimo giorno si è tenuta una staffetta sulla pista di atletica di Aquagranda che ha preceduto il pranzo comunitario, preparato dall’Associazione cuochi e pasticceri di Livigno. Un ringraziamento speciale ai ragazzi della scuola alberghiera Alberti di Bormio, a tutti i volontari, ai tracciatori dei vari percorsi e al direttore tecnico dello Sporting Club Livigno Omar Galli che ha coordinato il tutto. È stata una 4 giorni eccezionale, dedicata a questi ragazzi speciali che ci hanno trasmesso valori immensi".

Fuvio D’Eri