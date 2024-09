Sport di alto livello e turismo . Le big del volley in Valtellina. Biglietti per i match a ruba

In provincia di Sondrio sbarca la pallavolo femminile di alto livello. Nell’anno in cui la nazionale italiana di Julio Velasco ha conquistato la storica vittoria alle Olimpiadi di Parigi, la pallavolo femminile continua ad essere grande protagonista dell’estate valtellinese, grazie alla Valtellina Summer League, l’evento promosso da Azienda di promozione e formazione Valtellina con il contributo e il sostegno di Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, BIM, Cm Valchiavenna, Apt Livigno, Comune di Livigno, Unione dei Comuni della Valmalenco, Comune di Aprica e Comune di Sondrio oltre ad una serie di sponsor privati. L’intenzione è quella di veicolare l’immagine della Valtellina e delle sue eccellenze anche al di fuori dei confini nazionali. Nove le squadre al via alloggiate in Valle. Mulhouse Alsace e Millenium Brescia sono ad Aprica; le polacche del Lodz e le tedesche del Postdam sono a Chiavenna; la Futura Volley Giovani di Busto è a Caspoggio; le lecchesi della Picco e l’Albese sono a Chiavenna; il Volley Bergamo 1991 è a Chiesa in Valmalenco, la Uyba Busto Arsizio a Chiuro. Fitto il programma anche del "Fuori… torneo". A Chiavenna, si è giocato l’allenamento congiunto tra il Lodz e la Futura Busto. A Tresivio il match tra Lodz e Mulhouse e a Chiuro quella tra Futura e Millenium. Il momento clou sarà la terza edizione del torneo internazionale Città di Sondrio, in programma al PalaScieghi nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 settembre e che regalerà spettacolo. La prima semifinale, alle 15, sarà tra la Volley Bergamo 1991 di coach Carlo Parisi e di Vittoria Piani e le francesi del Mulhouse Alsace di coach Francois Salvagni e Valentina Diouf. Alle 17 la seconda semifinale tra la Uyba Busto Arsizio di coach Gianni Caprara e di Jennifer Boldini e le tedesche del Potsdam di coach Riccardo Boieri.

Nella giornata di domenica si inizia alle 15 con la finalina di consolazione e, a seguire, le squadre che hanno vinto le semifinali torneranno in campo per la finalissima. I biglietti stanno andando a ruba, meglio prenotarli (www.valtellinasummerleague.it). Fulvio D’Eri